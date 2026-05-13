Lanzan “La Gran Escapada, el buen fin del turismo”; invitan a empresas a participar con descuentos

Esta mañana el, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Alejanndro Lazzarotto Rodríguez y Octavio de la Torre Stefano presidente de la Concanaco anunciaron el arranque de “La gran escapada, el buen fin del turismo”, descuentos para viajar por todo México.

En este sentido el líder máximo del comercio formal de la Torre, comentó que en la segunda edición se espera el registro de 5 mil empresas por estado pues el arranque de este proyecto será del 18 al 21 de junio, se espera la participación de:

Hoteles, hostales y hospedajes

* Restaurantes, cafeterías y bares

* Agencias y operadores turísticos

* Cuías turísticos certificados

* Balnearios, parques y museos

* Comercios locales y artesanías

* Turismo módico y bienestar

* Contros de convenciones y eventos

PUEDEN REGISTRARSE

* Descuentos y promociones

* Paquetos turisticos

* Tours y escapadas

* Experiencias gastronómicas

* Ecoturismo y aventura

* Actividades famillares

* Transporte y movilidad

“Que mas visitantes vengan a México y activar la economía local con las mipymes y que participan en la economía de nuestro país con una herramienta básica para el turismo y servicios. La gran escapada no es solo una estrategia de descuentos, la gran escapada fortalece el consumo local y su valor esta en algo muy concreto que las temporadas bajas se dé un empuje para el turismo”,

Este será un modelo que se empuje durante el mundial que las familias consuman en México con vacaciones anticipadas con hasta 90% de descuentos, promover la compra anticipada para los siguientes meses con transporte aéreo y terrestre.

Cabe destacar que con este proyecto en su primera edición se dio una derrama económica de 40 mil millones de pesos, se espera que este año se supere la cifra, este año se esperan 160 mil empresas participantes.

El registro es gratuito solo contar con el permiso nacional de turismo el 17 de junio se cierra la convocatoria para las empresas que deseen participar, el fin es detonar la economía local, solo se promociona México.