Detienen a 3 con arma de fuego en Juárez

En el marco de los trabajos de prevención y disuasión del delito en Ciudad Juárez, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por Gilberto Loya, logró la detención de tres sujetos en posesión de un arma de fuego abastecida, entre los cuales se identifica a un presunto generador de violencia con un amplio historial delictivo.

Los hechos se registraron la tarde del pasado 12 de mayo en la colonia Campesina, cuando elementos de la Policía del Estado, en colaboración interinstitucional con la Guardia Nacional y la Defensa, ubicaron un vehículo Kia, modelo 2006, el cual contaba con reportes de presunta participación en hechos ilícitos.

Al interceptar la unidad, los agentes procedieron a la detención de quienes se identificaron como Luis Carlos G. L., Ángel de Jesús G. C. y Héctor M. S.

Tras la intervención, se aseguró un arma de fuego abastecida con siete cartuchos útiles. Al verificar los datos a través de la Plataforma Centinela, se detectó que el detenido Héctor M. S. cuenta con un historial delictivo que incluye antecedentes por robo, lesiones, privación de la libertad y homicidio en grado de tentativa; asimismo, el sistema arrojó una orden de aprehensión vigente en su contra por delitos contra la salud, con causa penal correspondiente al año 2021.

Los detenidos, el armamento y el vehículo fueron puestos a disposición del Ministerio Público para dar inicio a los procesos judiciales correspondientes y determinar su situación legal.

El secretario Gilberto Loya ha instruido mantener el despliegue de inteligencia para detectar y capturar a objetivos prioritarios que atentan contra la tranquilidad de la frontera.