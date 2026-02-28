Se incendia automóvil en calles del Centro

En el cruce de la calle Novena y Mariano Jiménez en el centro de la capital se registró el incendio de un automóvil marca Grand Am de color gris, modelo atrasado.

Los reportes preliminares indicaron que el automóvil estaba recibiendo un servicio por parte de los dueños ya que no encendía, por lo que durante las maniobras, señalaron que se generó un chispazo y eso habría iniciado el incendio.

El auto fue pérdida total; el área fue asegurada ampliamente y al lugar se movilizó elementos de la policía Vial y el cuerpo de bomberos quien se encargan de apagar el fuego afortunadamente no se registran lesionados solamente pérdidas materiales.