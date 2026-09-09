Se generaron 965 mil 279 empleos en el estado en agosto



La Plataforma de Inteligencia Competitiva del Sector Privado destacó que durante el mes de agosto de 2026, se registraron 965,279 empleos totales formales en el estado de Chihuahua, lo que representa una disminución de -0.6% en comparación con el mismo periodo de 2025.

Durante agosto de 2026, el 43% de los municipios del estado de Chihuahua generaron empleo, mientras que el 37% presentó una pérdida de empleos y el 19% permaneció sin cambios.

El estado de Chihuahua se coloca en la novena posición a nivel nacional en cuanto a generación de empleo formal en agosto del presente año.

Este aumento de 2,488 plazas laborales en agosto, representa un crecimiento del 0.3% en los empleos totales respecto al mes de julio del 2026.

En el acumulado de enero a agosto, se han generado en el estado un total de 10,167 plazas laborales.