Pronostican lluvias en la región serrana y chubascos aislados en el resto del estado; máxima será de 32°C en la ciudad de Chihuahua

Durante la mañana, cielo parcialmente nublado y ambiente fresco en la región, así como frío en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

#PronósticoDelTiempo para el noroeste y norte de #México, durante las próximas tres horas. pic.twitter.com/O39y6QjCeM — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 9, 2026

Por la tarde, se prevé ambiente caluroso a muy caluroso, persistiendo la onda de calor en el centro, sur y este de Nuevo León; cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Durango (oeste y sur), Zacatecas (sur) y Aguascalientes; lluvias fuertes en Chihuahua (oeste y suroeste), Nuevo León (sur) y San Luis Potosí (centro), que podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, generar deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida, así chubascos en Coahuila; todas las lluvias con descargas eléctricas.

Viento de componente este de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/ en Coahuila y Nuevo León; y de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Chihuahua, Durango, Aguascalientes, Zacatecas y San Luis Potosí.