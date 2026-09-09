Llega camión a Plaza del Ángel con escenario para la noche mexicana

Con motivo de las fiestas patrias, este miércoles arribó un camión a la Plaza del Ángel con el equipo necesario para montar el escenario en donde se darán lugar Ramón Ayala, Joss Favela y demás artisitas que integran la cartelera musical.

Será la noche del 15 de septiembre cuando se realicen los festejos por la Indenpendencia de México en donde la gobernadora Maru Campos promulgará el Grito de Independencia.

Al día siguiente se realizará el desfile cívico sobre la avenida Carranza en el que también estará presente la mandataria estatal, acompañada de las presidentas del Congreso del Estado y del Poder Judicial, Joss Vega y Marcela Herrera Sandoval.