Hombre asesina a su esposa durante visita conyugal en penal y se quita la vida

Un interno del Centro Penitenciario Estatal de La Pila asesinó a su esposa durante la visita conyugal del domingo y, posteriormente, se quitó la vida.

Los cuerpos de ambos fueron localizados en una de las habitaciones del área de visita íntima, durante la madrugada del lunes, luego de que el personal de custodia advirtió que la pareja no había salido del complejo habitacional.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer presentaba lesiones producidas por arma blanca, mientras que el interno fue hallado sin vida en el baño de la misma habitación. Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí realizó el levantamiento de los cuerpos y su traslado al Servicio Médico Legal (SEMELE) para la necropsia de ley, a fin de determinar las causas de la muerte.

Hasta el momento, las autoridades penitenciarias no han emitido información oficial sobre la identidad de las víctimas ni sobre cómo ingresó el objeto punzocortante al área de visita conyugal. La investigación continúa al interior del centro de reinserción social.

Información tomada de Milenio