No se puede convertir la seguridad en propaganda política, dice la diputada morenista Elizabeth Guzmán

La diputada local de Morena, Elizabeth Guzmán Argueta, advirtió que en materia de seguridad, una buena noticia no puede convertirse en una “patente de éxito”, particularmente cuando Chihuahua continúa entre los estados con mayor número de víctimas de homicidio doloso, dijo.

Señaló que entre enero y agosto de este año 924 personas fueron asesinadas en Chihuahua, entidad que ocupa el tercer lugar nacional en número de víctimas de homicidio doloso. Por ello, cuestionó que el PAN pretenda presentar al estado como ejemplo nacional y utilizar el hallazgo de un presunto laboratorio clandestino en Parral para confrontar al Gobierno Federal, cuando el propio operativo fue resultado de la participación coordinada de autoridades estatales y federales.

“Quieren presentar como prueba de que la Federación debe aprender de Chihuahua un resultado que se consiguió trabajando con la Federación”, señaló.

Guzmán Argueta reconoció la relevancia del operativo en Parral y sostuvo que debe investigarse hasta sus últimas consecuencias para identificar a quienes producían, financiaban y protegían la estructura criminal. Sin embargo, rechazó que un resultado de coordinación institucional sea utilizado como propaganda política.

La legisladora recordó que entre octubre de 2024 y julio de 2026 el Ejército y la Marina destruyeron 2 mil 725 laboratorios clandestinos y áreas de concentración en 23 estados del país. Añadió que, de acuerdo con los datos presentados por Omar García Harfuch, el promedio diario de homicidios en Chihuahua pasó de 6.1 a 2.6, una reducción de 57 por ciento.

“Es una buena noticia y no tenemos ningún problema en reconocerla”, afirmó. Pero subrayó que ese avance ocurre con 6 mil 410 elementos del Ejército y la Guardia Nacional desplegados en apoyo a las fuerzas estatales, por lo que no puede hablarse de resultados exclusivamente estatales.

La diputada sostuvo que Chihuahua debe reconocer los avances sin ocultar los pendientes. “No se puede borrar a la Federación cuando hay resultados y responsabilizarla cuando hay problemas”, afirmó.

Finalmente, recordó que la propia gobernadora Maru Campos ha llamado a no politizar la seguridad. “Antes de venir a darle lecciones al Gobierno Federal, escuchen a su gobernadora. El problema no es que la Federación no escuche a Chihuahua; es que a la gobernadora Maru Campos ya no la escuchan ni sus propios diputados”, concluyó.