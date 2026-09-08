Invita Casa Chihuahua al curso-taller “Cineminuto: De la idea a la pantalla en 60 segundos”

Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural invita a jóvenes de 16 años en adelante a participar en “Cineminuto: De la idea a la pantalla en 60 segundos”, un curso-taller de creación audiovisual impartido por el cineasta, fotógrafo y editor Luis Edgar Vargas, fundador de Studios Cascabelle.

Este taller es gratuito, inicia el sábado 12 de septiembre y está diseñado para quienes desean acercarse al lenguaje audiovisual y desarrollar su propio cineminuto, tras explorar las distintas etapas que lo conforman: concepción de una idea, desarrollo del guion, producción, el rodaje y edición.

A lo largo de cuatro sesiones, con una duración total de 16 horas, las y los participantes combinarán teoría aplicada, análisis de referencias, dinámicas grupales y ejercicios prácticos que les permitirán desarrollar un proyecto audiovisual propio.

Las sesiones se llevarán a cabo los sábados 12, 19, 26 de septiembre y 3 de octubre de las 10:00 a las 14:00 horas, en la Sala de Juntas de Casa Chihuahua.

Como parte del proceso formativo, el laboratorio concluirá con una proyección de los cineminutos realizados por las y los participantes, para brindarles la oportunidad de compartir el resultado de su trabajo y experimentar el proceso completo de creación audiovisual.

El taller será impartido por Luis Edgar Vargas, cineasta, fotógrafo y editor, fundador de Studios Cascabelle, quien cuenta con experiencia en distintas áreas de la producción audiovisual.

Casa Chihuahua invita a las personas interesadas en el cine, la fotografía y la creación audiovisual a formar parte de este laboratorio y llevar una idea desde el papel hasta la pantalla.

Las y los jóvenes que quieran tomar parte en el curso pueden inscribirse mediante el registro en el portal www.casachihuahua.org.mx.