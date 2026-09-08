Pide Congreso incorporar estrategia de inteligencia de Chihuahua al modelo nacional de seguridad

Integrantes de la 68 Legislatura del Congreso de Chihuahua aprobaron por mayoría de votos la proposición del diputado Carlos Olson San Vicente mediante la cual se exhortó al Gobierno Federal a analizar e incorporar a la Estrategia Nacional de Seguridad los mecanismos de inteligencia, vigilancia tecnológica, prevención y coordinación interinstitucional implementados en la entidad, al considerar que han permitido fortalecer las capacidades para combatir al crimen organizado.

Lo anterior, luego del reciente aseguramiento de un presunto narco laboratorio ubicado en el municipio de Hidalgo del Parral, cuya capacidad de producción fue estimada en hasta 100 kilogramos diarios de metanfetamina.

El Legislador señaló que dicho laboratorio no fue encontrado por casualidad, fue resultado de inteligencia, de tecnología y de una estrategia que entiende que en el siglo XXI la seguridad no se construye únicamente con presencia policial, sino con información, análisis y capacidad de anticipación; y eso es precisamente lo que representa la estrategia Centinela.

Es por ello que se propuso incorporar en la Estrategia Nacional de Seguridad los mecanismos de inteligencia, vigilancia tecnológica, prevención y coordinación interinstitucional implementados por el Estado de Chihuahua, cuyos resultados permitieron la localización y aseguramiento de un presunto narco laboratorio de gran escala en el municipio de Hidalgo del Parral, a efecto de fortalecer las capacidades nacionales de combate al crimen organizado.

Asimismo, se exhortó a la Fiscalía General de la República (FGR) para que conduzca con la debida diligencia las investigaciones derivadas del aseguramiento citado, con el objetivo de esclarecer los hechos, identificar a las personas responsables y, en su caso, lograr su correspondiente judicialización.