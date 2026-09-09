“La Nueva Escuela Mexicana resultó un rotundo fracaso”: Alex Domínguez advierte retroceso educativo

Alex Domínguez, presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chihuahua y diputado federal, advirtió que el desempeño de los estudiantes mexicanos refleja una preocupante crisis de aprendizaje y cuestionó los resultados de la política educativa implementada por los gobiernos de Morena.

“Cuatro de cada diez estudiantes mexicanos de 15 años quedaron por debajo del nivel básico en ciencias, lectura y matemáticas. Estamos hablando de jóvenes que enfrentan serias dificultades en conocimientos indispensables para continuar su formación y competir en un mundo cada vez más exigente”.

Lo anterior luego de la publicación de los resultados de la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) en su edición 2025, el cual revela que México muestra el desempeño más bajo en su historia de la citada prueba global.

El dirigente estatal del tricolor sostuvo que estos resultados deben llevar a una revisión profunda de la Nueva Escuela Mexicana, modelo que, “resultó ser un rotundo fracaso propiciado por Morena y la mal llamada 4T, en perjuicio de millones de estudiantes mexicanos”.

“Mientras países como Singapur, Japón, Corea del Sur y Estonia fortalecen la educación, la ciencia y la preparación de sus nuevas generaciones, México necesita recuperar el rumbo”.

El legislador priista destacó que no podemos sustituir la calidad educativa con propaganda ni permitir que la ideología esté por encima del aprendizaje”, por lo que es indispensable fortalecer matemáticas, comprensión lectora y ciencias, además de garantizar capacitación docente, infraestructura escolar, herramientas tecnológicas y recursos suficientes para recuperar los aprendizajes.

“La educación determina buena parte del futuro de una nación. Si nuestros jóvenes se rezagan, México también se rezaga. Necesitamos una política educativa que se mida por resultados y por lo que realmente aprenden nuestros estudiantes”, agregó.