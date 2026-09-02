Se frustra fichaje de Erik Lira del Cruz Azul al AS Mónaco 

Cuando el mercado de transferencias entra en su fase terminal, la planificación de los clubes cede terreno a la urgencia. Acuerdos que parecían destinados a la foto oficial terminan disolviéndose porque uno de los firmantes no logró validar los documentos antes de la hora límite. El mexicano Erik Lira, con los términos de su llegada al AS Mónaco completamente acordados, no pudo cerrar su traspaso a la Ligue 1, debido a que el club del Principado falló en su intento de negociar la salida del estadunidense Folarin Balogun al Everton para liberar la plaza de extracomunitario.

El movimiento colapsó por un efecto dominó fuera del alcance del mediocampista de Cruz Azul. Balogun, delantero de 25 años, había “despertado el interés del Everton, al igual que del Aston Villa y el Barcelona”, detalla el diario L’Equipe sobre la negociación; “pero el Mónaco, que viaja este viernes a París, retendrá a un jugador internacional que ha marcado 31 goles en 91 partidos”.

La directiva de Cruz Azul, propietaria de los derechos del mediocampista, había cerrado un acuerdo con el conjunto monaguesco en torno a los 9.2 millones de dólares fijos más variables, reservándose el 20 por ciento de una futura venta, según estimaciones de medios locales.

“Mejoramos mucho las condiciones. Tal vez hubiésemos querido otras, pero era un compromiso que teníamos con Lira”, confirmó el lunes el presidente de la institución cementera, Víctor Velázquez, al ser cuestionado sobre la espera forzosa a la que Lira y los dirigentes se vieron sometidos ante la expectativa del cupo de extranjero.

Pero Balogun, quien ya vestía parcialmente la camiseta del Everton, no aceptó los términos de su nuevo contrato y el traspaso se vino abajo por un desfase de minutos. “También se había hablado en las últimas horas de la posible cesión de Jean-Mattéo Bahoya, pero la directiva del Mónaco dio por terminadas las negociaciones y el extremo de Frankfurt, de 21 años, pasará ahora el reconocimiento médico en Leeds”, agrega L’Equipe.

Sin margen de tiempo en el rol para evaluar otras ofertas, Lira deberá reincorporarse a los entrenamientos de La Máquina para seguir su carrera en la Liga Mx.

A casi dos meses del final de la Copa del Mundo, el universo de jugadores mexicanos en el viejo continente es de 16 elementos. Patricio Salas (Famalicao portugués) y Armando González (Olympiacos) emigraron recientemente del futbol local, mientras que César Huerta (Pumas), Jorge Sánchez (Atlas) y Orbelín Pineda (Monterrey) resolvieron sus regresos.