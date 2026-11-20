Un aparatoso choque entre tres vehículos se registró sobre la avenida Teófilo Borunda, en sentido de oeste a este, a la altura del cruce con Real Zaragoza, luego de que un semoviente se atravesara en el camino de uno de los automovilistas, provocando una cadena de colisiones.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un Chevrolet Aveo detuvo su marcha repentinamente para evitar arrollar al animal; sin embargo, detrás circulaba una Ford EcoSport, cuyo conductor no alcanzó a frenar y terminó impactándolo por la parte trasera.

Segundos después, una pipa de Gas Económico que circulaba detrás de la camioneta también se estrelló contra ella.

El accidente dejó daños materiales cuantiosos en las tres unidades, así como personas con lesiones leves. Elementos de la Policía Vial acudieron al lugar para tomar nota de lo ocurrido y realizar el peritaje correspondiente.