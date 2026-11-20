Tras décadas de veto por apuestas y evasión fiscal, Pete Rose podría aspirar al Salón de la Fama en 2028.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concedió el indulto póstumo a Pete Rose, más de dos años después de la muerte de la estrella del beisbol y un año después de que el comisionado de las Grandes Ligas lo reincorporara al deporte.

“Acabo de otorgar un indulto completo y total al difunto y grandioso Pete Rose, una verdadera superestrella y leyenda del beisbol”, publicó Trump en redes sociales.

Este es el más reciente caso en el que el mandatario estadunidense utilizó su poder para indultar a personas condenadas por delitos.

Rose, líder histórico de hits en las Grandes Ligas con 4 mil 256, se declaró culpable el 20 de abril de 1990 de dos cargos por fraude fiscal y falsificación de documentos, al admitir que no reportó 354 mil 968 dólares durante un periodo de cuatro años.

Trump cuestionó que Rose no esté en el Salón de la Fama del Beisbol, una exclusión derivada de su expulsión de la Gran Carpa.

El indulto llega después de que el comisionado Rob Manfred emitiera una amplia decisión en mayo pasado que abrió una vía para que Rose pudiera ser considerado para el Salón de la Fama del Beisbol. Manfred declaró que las personas incluidas en la lista de inelegibles permanentes de MLB recuperarían su estatus al morir, un fallo que afectó a 17 personas, en especial a Rose y a Shoeless Joe Jackson.

Según una norma adoptada por la junta directiva del Salón de la Fama en 1991, cualquiera que figure en la lista de inelegibles permanentes no puede ser considerado para la elección al Salón. La fecha más temprana en la que Rose o Jackson podrían ser exaltados ahora sería 2028.

Rose aceptó su prohibición permanente en agosto de 1989 después de que John M. Dowd, el investigador de las Grandes Ligas, concluyera que apostó numerosas veces a los Rojos de Cincinnati cuando jugaba y dirigía al equipo de su ciudad natal entre 1985 y 1987.