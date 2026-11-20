• Pide a la sociedad estar alerta para prevenirlo y denunciar este delito

En el marco del Día Internacional para Prevenir el Abuso Sexual Infantil, conmemorado hoy 19 de noviembre, el Fiscal de Distrito Zona Centro, Daniel Abraham Terrazas Parada, refrendó el compromiso institucional para atender integralmente a quienes han sido víctimas de este delito.

Además, el personal del Despacho y las unidades especializadas en Investigación, portaron el listón verde, distintivo de esta efeméride.

“Hacemos un llamado a la sociedad para que esté alerta, y conozca las distintas formas de abuso y violencia sexual cometidos contra niñas, niños y adolescentes y así pueda evitar que ocurra este delito, pues vulnera el desarrollo pleno de los menores de edad”, expresó el fiscal.

Pidió que, si se detecta la comisión de esta conducta en cualquier ámbito o lugar, acudan a presentar la denuncia en las instalaciones de la calle 25 y Teófilo Borunda, en la colonia Santo Niño, en la ciudad de Chihuahua, o en las unidades de Investigación que existen en los distintos municipios que integran a la Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC).

También, se puede denunciar de manera virtual, a través de la página de internet de la Fiscalía General del Estado https://fgewebapps.chihuahua.gob.mx/denuncia/.

“Reiteramos nuestro compromiso con las víctimas de grupos vulnerables, para brindarles acceso a la justicia y representarlas en los tribunales, con el objetivo de obtener el castigo para quienes atentan contra la integridad de las niñas, niños y adolescentes”, enfatizó.

La coordinadora de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Libertad, la Seguridad Sexual y contra la Familia, de la FDZC en la ciudad de Chihuahua, Concepción Márquez Muñoz, dio a conocer que en lo que va del 2026 se han obtenido 13 sentencias condenatorias y 40 vinculaciones a proceso, por delitos de índole sexual contra varones.

Además, informó que actualmente hay 26 carpetas de investigación por denuncias de abuso sexual y 21 por violación, donde las víctimas son niños o adolescentes del sexo masculino.