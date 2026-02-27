Se desvanece al volante y choca contra poste frente a la Guardia Nacional

Una joven conductora resultó lesionada la tarde de este viernes luego de perder el control de su vehículo cuando circulaba sobre la avenida Juan Pablo II, en el cruce con la gaza que conecta hacia la Avenida Silvestre Terrazas, frente al cuartel de la Guardia Nacional.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer viajaba a bordo de un automóvil Chevrolet Cruze cuando presuntamente se desvaneció al volante. Esto provocó que saliera del camino, impactara contra el cordón de la banqueta y posteriormente se estrellara contra un poste de concreto que sostiene señalamiento de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Tras el fuerte impacto, la unidad quedó a escasos metros de un barranco, lo que generó momentos de tensión entre automovilistas que presenciaron el accidente y dieron aviso a los números de emergencia.

Elementos de la Policía Vial acudieron para abanderar la zona y realizar el peritaje correspondiente, mientras que paramédicos de la Cruz Roja brindaron los primeros auxilios a la conductora. Posteriormente, fue trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre el estado de salud de la joven, en tanto las autoridades continúan con las investigaciones para determinar con precisión las causas del percance.