Reportan caso de gusano barrenador en mascota, se reunirá Maru Campos con la Unión Ganadera

La gobernadora María Eugenia Campos Galván manifestó que ya se confirmó un caso de gusano barrenador en una mascota en el municipio de Rosales.

En este sentido, reiteró que continúa ocupada en mantener las medidas fitosanitarias en la entidad y que Chihuahua se mantiene por debajo de la media nacional en cuanto a casos activos.

Asimismo, indicó que esta semana se reunirá con el presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCH), Álvaro Bustillos para coordinar esfuerzos en materia de prevención y atención de casos.

Recordó que Chihuahua resistió por dos años a la plaga del gusano, misma que señaló, ocurrió porque el “gobierno de la muerte” permitió el ingreso de ganado desde el sur del país.