Hasta los 38°C alcanzarían las temperaturas esta semana, cuídate del calor: Municipio

La Coordinación Municipal de Protección Civil informa que durante esta semana se pronostican temperaturas de hasta 38°C y mínima probabilidad de lluvia, por lo que exhorta a la ciudadanía a extremar precauciones para prevenir afectaciones derivadas del calor.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, para este lunes 27 de julio se pronostica una temperatura máxima de 37°C y mínima de 23°C, con cielo soleado.

Para el martes 28 de julio se espera una temperatura máxima de 38°C y mínima de 23°C y para el miércoles 29 de julio, se prevé una temperatura máxima de 38°C y mínima de 22°C, con cielo soleado para ambos días.

Asimismo, para el jueves 30 de julio se pronostica una temperatura máxima de 37°C y mínima de 23°C; y finalmente, para el viernes 31 de julio se espera una temperatura máxima de 38°C y mínima de 23°C, con cielo mayormente soleado para ambos días.

Ante estas condiciones se recomienda:

Mantenerse bien hidratado durante el día.

Evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 17:00 horas.

Utilizar ropa ligera de colores claros, gorra o sombrero y protector solar.

Prestar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas.

No dejar personas ni mascotas al interior de vehículos.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales y reportar cualquier emergencia al 9-1-1.

El Gobierno Municipal, reitera el llamado a la ciudadanía para adoptar medidas preventivas ante las altas temperaturas y cuidar su salud durante la semana.