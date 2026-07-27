Logró Maru Campos 3 proyectos de inversión en Feria Aeroespacial

La gobernadora María Eugenia Campos Galván destacó que como parte de su gira a Londres, Inglaterra, trajo a Chihuahua 3 proyectos de nueva inversión que se concretaron en la Feria Aeroespacial Farnborough 2026.

Se trata de una empresa italiana, una norteamericana y una más de origen inglesa, las tres provenientes del sector aeroespacial; los detalles sobre cada uno de los proyectos se mantienen en secreto por acuerdo con las empresas en cuestión.

Además, tras el cierre de la delegación chihuahuense que acudió a Londres, Maru Campos destacó que se lograron 62 reuniones en las que se promovió a Chihuahua como un lugar seguro para invertir y se tuvo acercamiento con empresas que ya tienen presencia en la entidad.