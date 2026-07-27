Diputada Leticia Ortega se confronta con hombres que dicen ser lesbianas y un colectivo ProVida; los acusa de burlar la Ley y la lucha del colectivo LGBT

Durante una rueda de prensa que ofrecieron Cristian Montenegro y Saharet Mendoza, de “Unidos por la defensa de la justicia, la igualdad y los derechos de la niñez” en el Congreso del Estado, a la que también acudieron Obed Torres y Raúl Durón, quienes dicen ser lesbianas, la diputada morenista Leticia Ortega y mujeres trans arribaron a la conferencia para acusarlos de burlarse de la Ley y de la lucha de los colectivos LGBT.

Al enterarse de que la sede del Poder Legislativo local estaba siendo utilizado por lo que los colectivos LGBT califican de “antiderechos”, arribaron al salón Legisladoras para confrontarlos.

Ahí, Mayte Gardea los acusó de burlarse de la lucha de las mujeres transexuales.

Mientras que la diputada Leticia Ortega confrontó a Cristian Montenegro, a quien la calificó de “antiderechos” y de pasar por encima de las personas de la comunidad LGBT, además de acusarla de misógina y machista.