Cumple Marco Bonilla con seguridad; refleja ENSU mejora en indicadores de Chihuahua Capital

– Se registra una menor percepción de inseguridad y la Policía Municipal se mantiene entre las mejor evaluadas del país

Los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), correspondiente al segundo trimestre de 2026, reflejan una mejora en los principales indicadores de seguridad de Chihuahua Capital, al registrar una menor percepción de inseguridad y ubicar a la Policía Municipal entre las corporaciones municipales mejor evaluadas del país.

Estos resultados son reflejo del trabajo que el Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Marco Bonilla, ha impulsado para fortalecer la seguridad mediante una estrategia basada en prevención, proximidad, inteligencia, uso de tecnología y fortalecimiento operativo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

En percepción de inseguridad, Chihuahua Capital registró un 44.5 por ciento, el nivel más bajo en la historia de la encuesta para el municipio. Esta cifra se encuentra 15.3 puntos porcentuales por debajo de la media nacional, que fue de 59.8 por ciento, y coloca a la ciudad entre las capitales con menor percepción de inseguridad del país.

La evolución de este indicador refleja una tendencia constante a la baja desde 2021, lo que evidencia una mejora en la percepción ciudadana sobre las condiciones de seguridad en el municipio.

En cuanto al desempeño efectivo de la Policía Municipal, la corporación obtuvo una aprobación del 67.1 por ciento, superando en 16.4 puntos porcentuales el promedio nacional de 50.7 por ciento. Con este resultado, la Policía Municipal de Chihuahua se ubicó en el lugar 14 a nivel nacional entre las corporaciones municipales mejor evaluadas.

Asimismo, la confianza ciudadana en la Policía Municipal alcanzó el 68.4 por ciento, cifra que supera en 15.9 puntos porcentuales el promedio nacional de 52.5 por ciento y posiciona a la corporación en el décimo lugar nacional entre las policías municipales con mayor nivel de confianza.

Estos resultados reflejan una tendencia positiva en materia de seguridad pública para Chihuahua Capital, con una disminución constante en la percepción de inseguridad y una mejor evaluación del trabajo policial, respaldando las estrategias de prevención, proximidad, inteligencia y fortalecimiento operativo implementadas por la Dirección de Seguridad Pública Municipal.