Inzunza ausente y Rocha bailando, Federación sigue ocultando a morenistas que pactan con el crimen: Maru

La gobernadora María Eugenia Campos Galván manifestó que la Federación continúa ocultando a funcionarios de Morena y de la Cuarta Transformación que tienen pactos con la delincuencia organizada.

Al respecto, cuestionó la ausencia del senador Enrique Inzunza, así como el video que ciruculó en redes sociales en donde el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, aparece bailando en Badiraguato mientras aparentemente es escoltado por elementos militares.

Maru Campos reiteró que ella y sus homólogos emanados de Acción Nacional no tienen nada que ocultar: “somos personas limpias, somos personas decentes e ínteras que estamos cumpliendo como gobernadores para servir a nuestros ciudadanos”.