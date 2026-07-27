Senasica reporta 11 casos activos de gusano barrenador en Chihuahua

El portal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) dio a conocer que hasta el día de hoy Chihuahua capital cuenta con 11 casos activos de gusano barrenador.

A través del portal de Senasica se informa el avance del gusano barrenador en donde Chihuahua está en niveles muy bajos esto ante los cuidados extremos que se han dado desde el año pasado, aún con esto el ganado es atendido y curado por lo cual no hay un peligro.

El proceso de curación consta de entre 12 a 14 días de recuperación, por el momento se tienen cuidados extremos con los becerros recién nacidos ya que nacen con el ombligo lleno de sangre y tarda 20 días para cicatrizar por el momento se les inyecta Ivermectina la cual se quedará en su sistema por 21 días y podrán desechar los paracitos que tengan.

Tras reabrirse la frontera para la exportación de ganado, el líder de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCH) Álvaro Bustillos Fuentes señaló que es importante no bajar la guardia con el proceso de protección al ganado.

A nivel nacional se cuenta con 1,696 casos activos principalmente en el sur del país encabezando la lista Puebla con 177, Oaxaca con 148 casos y Yucatán con 122 casos.