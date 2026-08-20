ChatGPT presenta una interrupción en sus servicios; OpenAI confirma que hay fallas en su inteligencia artificial hoy

Este miércoles 19 de agosto, ChatGPT presentó fallas. La caída de la inteligencia artificial fue confirmada por la propia OpenAI.

“Hemos detectado que los usuarios están experimentando problemas para iniciar sesión en los servicios afectados. Estamos trabajando para implementar una solución”.CHATGPT

De acuerdo con los reportes en Downdetector, las intermitencias con ChatGPT se presentaron en México desde las 5:43 p.m.

En su más reciente actualización, OpenAI indicó que ya aplicó las medidas de mitigación y que se encuentra “supervisando la recuperación”.

CAÍDA CHATGPT (ESPECIAL)

Reportan la caída de ChatGPT de OpenAI hoy 19 de agosto

Cientos de personas enfrentan problemas para iniciar sesión en ChatGPT tras su caída esta tarde. Algunos recibieron un mensaje señalando “error 502 Bad Gateway”.

Nuevos usuarios también indicaron que tienen interrupciones en el servicio de la inteligencia artificial de OpenAI al momento de intentar registrarse.

Incluso, hay personas que señalan que las fallas de ChatGPT tampoco les permiten cargar chats, ni acceder a la selección de modelos o usar la app de forma fluida.

En México, las ciudades más afectadas por los problemas de ChatGPT son Baja California, Monterrey, Guadalajara y CDMX.

¿SE CAYÓ CHATGPT? CAÍDA DE OPENAI COLAPSÓ LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (ESPECIAL)

Vía redes sociales, decenas de internautas manifestaron su molestia ante las dificultades que tienen para usar ChatGPT.

Especialmente, porque muchos utilizan la inteligencia artificial de OpeAI para diversas actividades cotidianas como estudiar, trabajar o consultarla sobre cualquier tema.

Sin embargo, otro sector se tomó la situación con humor y hasta publicó memes para reírse un poco.