Madonna lidera los MTV VMAs 2026 con 11 nominaciones

El reconocimiento llega de la mano de Confessions II, proyecto con el que Madonna retomó el universo de Confessions on a Dance Floor. Entre sus principales candidaturas aparecen Video del Año, Artista del Año y Canción del Año, además de categorías técnicas y creativas.
En Video del Año, la artista compite con Confessions II – The Filmfrente a Ariana Grande por “Hate that i made you love me”, Bruno Mars por “I Just Might”, GENER8ION con Yung Leanpor “STORM”, Sabrina Carpenter por “Tears” y Taylor Swift por “The Fate of Ophelia”.
La categoría de Artista del Año también reúne a algunos de los nombres más importantes del pop actual: Madonna, Ariana Grande, Bruno Mars, Morgan Wallen, Sabrina Carpenter y Taylor Swift.
En Canción del Año, la reina del pop compite junto a Sabrina Carpenter con “Bring Your Love”, además se enfrenta a “Swim”, de BTS; “Choosin’ Texas”, de Ella Langley; “Golden”, de HUNTR/X; “Man I Need”, de Olivia Dean; “Stateside”, de PinkPantheresscon Zara Larsson, y “Where Is My Husband!”, de RAYE.
La cantante lidera las nominaciones de la edición 2026 con 11 candidaturas, un logro que no alcanzaba desde 1998, cuando recibió nueve menciones y ganó por primera vez el premio a Video del Año con “Ray of Light”.
La Reina del Pop también encabezó las nominaciones en 1990, cuando compitió por el máximo galardón con “Vogue” y obtuvo nuevamente nueve candidaturas. Su historia con los VMAs comenzó desde la primera edición, en 1984, cuando sorprendió al público con su icónica interpretación de “Like a Virgin”.
Confessions II
, el proyecto de Madonna detrás de sus nominaciones
Las 11 candidaturas de Madonna también reconocen diferentes aspectos de Confessions II – The Film. Además de las categorías principales, el proyecto aparece en Mejor Colaboración, Mejor Dance, Mejor Dirección, Mejor Dirección de Arte, Mejor Cinematografía, Mejor Edición, Mejor Coreografía y Mejores Efectos Visuales.
El cortometraje reúne las primeras seis canciones del álbum y cuenta con la participación de invitados como Sabrina Carpenter, Benedict Cumberbatch, Kate Moss, Julia Garner, Debi Mazar y Lourdes Leon, la hija mayor de la cantante.
Uno de los puntos centrales del proyecto es “Bring Your Love”, colaboración con Sabrina Carpenter que también compite por Canción del Año y Mejor Colaboración.
Con estas nominaciones, Madonna reafirma su vínculo histórico con los VMAs. La cantante suma 20 premios en la historia de estos galardones, y una victoria en cada una de sus 11 categorías la llevaría a empatar con Beyoncé y Taylor Swift en el récord de 30 trofeos.
La ceremonia de los MTV Video Music Awards 2026 se llevará a cabo el 27 de septiembre en Los Ángeles. La gala será transmitida en vivo por CBS, MTV y Paramount+, mientras que la votación del público permanecerá abierta hasta el 25 de septiembre.