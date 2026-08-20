Fortalecen seguridad penitenciaria con revisiones extraordinarias en Guachochi y Parral

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) reforzó las acciones de seguridad, gobernabilidad y supervisión al interior de los Centros de Reinserción Social (CERESOS), mediante la realización de dos revisiones extraordinarias simultáneas en los penales de Guachochi e Hidalgo del Parral, con participación de la Defensa, Guardia Nacional y representantes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).

Estas intervenciones tienen como objetivo detectar y retirar objetos no permitidos o prohibidos, además de mantener condiciones de estabilidad, seguridad y gobernabilidad dentro de los centros penitenciarios del estado.

En el CERESO Estatal No. 8, ubicado en Guachochi, se ingresó al módulo 1, pasillos 1, 2, 3 y 4, así como a las áreas de ingresos y talleres.

Como resultado, fueron revisadas 204 Personas Privadas de la Libertad (PPL) y 35 estancias, sin localizar artículos no permitidos.

De manera paralela, en el CERESO Estatal No. 4, ubicado en Hidalgo del Parral, se implementó una revisión extraordinaria con la participación de 93 elementos del Sistema Penitenciario, Defensa y Guardia Nacional.

Los elementos ingresaron a los módulos 1, 2, 3 y 4, así como a las áreas de ingresos y talleres 1 y 2.

Durante la intervención fueron revisadas 415 PPL y 96 estancias, logrando el aseguramiento de tres puntas hechizas y una resistencia hechiza.

Asimismo, fueron retirados diversos artículos considerados como basura, entre ellos juegos de mesa hechizos, cartón y botellas de plástico, procediendo posteriormente a su destrucción correspondiente.

Al finalizar la revisión se realizó un pase de lista extraordinario y un recorrido de seguridad por el perímetro del centro, sin registrarse novedades relevantes.

Con estas acciones, el Sistema Penitenciario de Chihuahua mantiene una supervisión constante de sus instalaciones y fortalece los mecanismos de prevención y control para garantizar condiciones de seguridad tanto para las Personas Privadas de la Libertad como para el personal que labora en los centros.