Isaac del Toro gana prólogo y es líder de la Vuelta a Alemania

El mexicano, Isaac del Toro (UAE Team Emirates), tercer lugar del pasado Tour de Francia, conquistó este miércoles el prólogo (contrarreloj individual) de la Vuelta a Alemania al registrar un tiempo de 3 minutos y 8 segundos en un recorrido de 2.6 kilómetros en Bad Orb para superar por 1.73 segundos al francés Paul Magnier.

“Salimos a darlo con todo, había que correr riesgos y los corrí hasta dónde podía. Me siento bastante bien (después del Tour), tuvimos semanas de recuperación y estoy feliz de estar de vuelta”, declaró.

El ciclista de Ensenada se vistió de azul como líder de la competencia, en una prueba donde también participa su compatriota Edgar Cadena (Team Storck-MRW Bau), quien finalizó en el sitio 42 con un tiempo de 3:23.

La etapa 1 se disputará mañana con salida en Bad Orb y llegada en Schwäbisch Hall, en un recorrido moñtañoso de 215.3 kilómetros, donde el mexicano buscará mantener el liderato.