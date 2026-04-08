Se adelantó Maru Campos 2 años al programa de Salud Universal: Santiago De la Peña

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda señaló que no es de extrañar que la Federación haya dejado a Chihuahua fuera del Programa de Salud Universal pero que afortunadamente, la gobernadora Maru Campos tiene el tema resuelto desde hace dos años con el esquema de MediChihuahua.

Asimismo, consideró que lo que se anunció por la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera no es muy diferente a lo que se ofrecía por el presidente López Obrador respecto a un sistema de salud como el de Dinamarca.

“Entonces, como que me da la impresión de que es un relanzamiento de este intento de subsanar el error de haber cancelado el seguro Popular. Qué bueno por el resto del país, la verdad es que en Chihuahua la gobernadora se adelantó dos años a esto y hoy tenemos un programa como lo es MediChihuahua, que ha logrado abrazar a todas estas familias chihuahuenses”.

Reiteró que ya en otras ocasiones se ha dejado a Chihuahua fuera de acciones federales, recordando que hace poco, se anunció un programa de fomento a la actividad ganadera que no contempla al Estado que ocupa el primer lugar en exportación.