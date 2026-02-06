Sarampión supera los 2 mil casos en lo que va de 2026

Hasta la primera semana de febrero, México supera los dos mil casos confirmados de sarampión.

La Secretaría de Salud del Gobierno federal informó que se han reportado 5 mil 606 casos en los 32 estados del país.

Del total, se han confirmado 2 mil 77 casos de sarampión.

La mayoría de casos confirmados han ocurrido en Jalisco (mil 183 casos); seguido de Chiapas con 232 y Sinaloa con 115.

Asimismo, se reportan 2 muertes, en Michoacán y Tlaxcala, con lo que el número de defunciones desde 2025 ascendió a 27.

La Secretaría de Salud federal sostiene que los menores de 1 a 4 años de edad son el grupo más afectado por sarampión, seguido de los niños de 5 a 9 años y los jóvenes de 25 a 29 años.

¿Qué es el sarampión?

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que se transmite mediante partículas suspendidas en el aire y secreciones nasales o faríngeas.

Tiene un periodo de incubación de 7 a 21 días y se caracteriza por ocasionar fiebre, conjuntivitis, inflamación de las mucosas nasales, tos y manchas pequeñas con un centro blanco o blanco azulado.

El salpullido suele aparecer en la cara y detrás de las orejas, desde donde se extiende hacia el pecho y la espalda para finalizar en los pies.

Puede llegar a causar la muerte al derivar, en casos graves, en neumonía o encefalitis, entre otras.

Vacuna contra el sarampión

En México, la vacuna SRP (sarampión, rubéola y parotiditis) se aplica en dos dosis: la primera a los 12 meses y un refuerzo a los 18 meses.

Por su parte, la vacuna SR (Sarampión, Rubeola) se aplica en personas de 10 años y más que no cuenten con 2 dosis de SRP o SR.

La vacuna doble viral o SR se elabora utilizando virus vivos atenuados (debilitados) de sarampión, preparados en células humanas o en células de embrión de pollo y virus vivos atenuados de rubéola, preparados en células humanas.

Con información de López-Dóriga Digital