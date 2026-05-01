Detiene FDSZ a cuatro personas por delitos contra la salud tras cateo

Como resultado de diversas investigaciones por delitos contra la salud, la Fiscalía de Distrito Zona Sur detuvo en flagrancia a cuatro personas, por posesión de drogas y objetos de interés criminalístico, durante el cateo de un domicilio de la calle General Francisco Murguía, de la colonia Héroes de la Revolución, en la ciudad de Parral.

El cumplimiento de la orden de cateo, la noche de ayer jueves, estuvo a cargo de agentes del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el Narcomenudeo, con apoyo de la Agencia Estatal de Investigación, Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Municipal.

El despliegue operativo permitió la detención de Andrés G.A, de 29 años; María de Jesús A.S, de 54 años; Dalia Yareli G.A, de 31 años y Dulce Janeth M.S, de 24 años, a quienes se les aseguró lo siguiente:

01 vehículo marca KIA, línea Optima, modelo 2013, de color blanco.

01 vehículo marca Nissan, línea Sentra, modelo 1996, de color blanco.

01 bolsa de plástico con diversas porciones de marihuana.

03 envoltorios de plástico con diversas porciones de cocaína.

Diversos objetos con residuos de droga.

15 mil 400 pesos en efectivo.

14 dólares.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de esta representación social, autoridad que se encargará de las investigaciones y diligencias correspondientes para definir su situación legal.

Con estas acciones que se realizan de manera permanente y gracias a las denuncias anónimas, se combate la compra y venta de droga, garantizando seguridad a la población.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los detenidos se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.