El Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM) Cuauhtémoc, el Centro de Atención a la Violencia contra las Mujeres (CAVIM), y el Centro de Salud (CESSA) Tierra Nueva, invitan a la población a la obra de teatro “Monólogos de la vagina”, como parte de las actividades que se realizarán en conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.

La puesta en escena de entrada libre, se llevará a cabo el próximo 27 de noviembre del 2026 a las 5:00 pm en el teatro de cámara, ubicado en la Avenida Juárez 301 en la ciudad de Cuauhtémoc.

Esta representación es una oportunidad para romper silencios, cuestionar estereotipos y visibilizar temas que durante mucho tiempo han sido motivo de tabú, discriminación y desigualdad, con los que mediante historias y testimonios que invitan a la reflexión, busca generar conciencia sobre la importancia de escuchar, respetar y reconocer las voces de las mujeres.

A través del arte y la expresión teatral, estas instituciones se suman a las acciones de sensibilización y prevención de la violencia contra las mujeres, recordándonos que la igualdad, la dignidad, la libertad y el derecho a vivir una vida libre de violencia son fundamentales.

El arte también es una herramienta de transformación social, capaz de generar empatía, abrir conversaciones y contribuir a construir una sociedad más consciente, justa y respetuosa de los derechos de las mujeres.