En seguimiento a las carpetas de investigación por desaparición de personas en el municipio de Urique, la Fiscalía General del Estado, a través de sus elementos de la Agencia Estatal de Investigación, efectuaron un operativo de búsqueda.

Durante el operativo, los agentes ministeriales destacamentados en los poblados de Témoris y Bahuichivo, hallaron una osamenta y prendas de vestir al interior de una fosa en una brecha que conduce a la comunidad El Churo.

El rastreo se efectuó ayer, lunes 23 de noviembre, con la participación de la Unidad de Investigación de Personas Desaparecidas, policías investigadores y personal de Servicios Periciales y Ciencias Forenses.

Los restos óseos y las prendas de vestir fueron traslados a la ciudad de Cuauhtémoc, para su análisis multidisciplinario que establezca la probable identidad.

La Fiscalía General del Estado trabaja de manera permanente en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, a fin de brindar tranquilidad y certeza a sus familias.