El Museo de la Lealtad Republicana “Casa de Juárez” invita a niñas y niños a aprovechar la suspensión de clases del próximo viernes, con las actividades del taller infantil de artes plásticas, que se ofrecérá de manera gratuita en las instalaciones.

Dicho taller se realizará de 9:00 a 14:00 horas, con cupo limitado e inscripción en la taquilla del museo o a través del enlace tinyurl.com/taller-artesp y con una donación de material como brocha para pintar de 1, 2 o 3 pulgadas de ancho, el material para el taller se propocionará por parte del personal del recinto.

El taller está dirigido a niñas y niños de entre 6 y 11 años, quienes tendrán la oportunidad de explorar su creatividad mediante actividades artísticas que favorezcan el desarrollo de sus habilidades, la imaginación y la libre expresión.

A través de estas actividades, se busca propiciar espacios de aprendizaje, convivencia y recreación, así como fortalecer el acercamiento de las nuevas generaciones al arte y la cultura desde temprana edad, y generar espacios que contribuyan a su desarrollo integral mediante las artes.

Asimismo, se solicita a padres, madres de familia o tutores que las niñas y niños, porten ropa comoda y que se pueda ensuciar, además de que acudan con un refrigerio que podrán consumir durante el tiempo destinado para descanso.