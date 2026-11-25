Como parte de las acciones permanentes de prevención, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) detuvieron a Héctor Armando O.G de 29 años, en posesión de dos armas de fuego, cartuchos útiles y presunta droga.

La intervención se realizó el pasado 23 de noviembre, en el cruce de la avenida Valle Escondido y el Periférico de la Juventud, en la colonia Valle del Ángel, en la ciudad de Chihuahua.

Como resultado de la intervención policial, se aseguraron dos armas de fuego tipo pistola, una marca Glock y otra Taurus calibre .380, así como cargadores y cartuchos útiles del mismo calibre.

También fueron localizados 71 envoltorios de plástico con una sustancia con características propias de la cocaína, además de un vehículo Nissan Versa, modelo 2026, color blanco.

El detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que dará seguimiento a las investigaciones y determinará las responsabilidades correspondientes.

La SSPE mantiene presencia policial y labores preventivas en distintos sectores de la entidad, con el objetivo de detectar oportunamente conductas delictivas, evitar riesgos para la población y fortalecer las condiciones de seguridad en las comunidades.