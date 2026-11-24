En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Instituto Chihuahuense de las Mujeres (ICHMujeres) instaló un nuevo Punto Naranja en las instalaciones del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA).

Estos espacios buscan brindar un lugar seguro y apoyo inmediato a ciudadanas que se encuentren en situación de peligro, donde se les garantiza resguardo temporal, primeros auxilios psicológicos y ayuda para contactar al número de emergencias 9-1-1-.

Durante la inauguración en el TEJA, la titular del ICHMujeres, Raquel Bravo Osuna, señaló la importancia de esta alianza para ampliar la capacidad de respuesta y darle a las chihuahuenses una prueba de que su seguridad es una prioridad para este Gobierno.

Punto Naranja es una estrategia mediante la cual instituciones públicas y establecimientos participantes colaboran para combatir y enfrentar la violencia de género.