Santa Fe Klan revela que hizo prueba de paternidad a su hijo por culpa de Fofo Márquez

El raperoSanta Fe Klan de 26 años de edad, confesó haber tenido dudas sobre su paternidad de Luka e incluso se hizo una prueba para confirmar qué era su hijo.

Fue por dichos del Fofo Márquezque Santa Fe Klan asegura comenzó a dudar si Maya Nazor le estaba diciendo la verdad sobre Luka.

Santa Fe Klan confiesa que dudó ser el padre de Luka por culpa de Fofo Márquez

Si bien Santa Fe Klan se ha mostrado reservado sobre algunos aspectos de su vida privada con Maya Nazor, sobre todo desde el nacimiento de Luka, el rapero decidió contar un poco más de su paternidad en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

Ahí, el rapero compartió que pasó poco tiempo desde que comenzó su relación con Maya Nazor cuando ella le dijo que estaba embarazada. Sin embargo, no dudó hasta que Fofo Márquez salió a querer desacreditarlo.

El nacido en Santa Fe, Guanajuato explicó que Fofo Márquez -actualmente en el Penal de Texcoco- dijo en redes sociales que probablemente él era el papá del hijo que esperaba Maya Nazor, pues aseguró haber salido con ella al mismo tiempo que el rapero.

Debido a que el influencer Fofo Márquez mostró videos en donde se le veía bailando con Maya Nazor, Santa Fe Klan confesó que sí dudó de su paternidad y la confrontó.

Sin embargo, Maya Nazor rechazó la versión de Fofo Márquez y aseguró que sí era de él. Pese a ello, aseguró que sí estuvo dudando mucho tiempo e incluso se sometió a una prueba de paternidad mientras ella estaba embarazada.

Aunque el rapero dice que la prueba apuntó que Luka sí era su hijo y ahora confirma lo es porque “se parece a mí”.

Ahorita no [dudo], pero en el embarazo sí (…) Pues sí, se parece a mí, pero nada más nos hicieron una prueba como con la lengua cuando todavía estaba embarazada y pues ahí salió que sí”.Santa Fe Klan, rapero.

Santa Fe Klan confirma que su hijo “me salió caro” por la pensión que da

El rapero Santa Fe Klan compartió que además de la prueba de paternidad que se hizo para saber si Luka era su hijo, cree que le salió caro por la pensión que da.

Aunque rechazó que esto fuera “un pedo”, sí dijo explicó que a su perspectiva sí le cuesta caro su hijo, explicando que da 250 mil pesos de pensión al mes.

Sin embargo, el rapero dijo querer “un chingo” a Luka, asegurando es “una bendición”.