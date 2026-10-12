El huracán “Simón” pierde fuerza y pasa a categoría 3 mientras se desplaza por las costas de Jalisco

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó esta tarde que el huracán “Simón” se degradó a categoría 3 mientras mantiene su desplazamiento paralelo a las costas de Jalisco.

Actualmente se encuentra a 80 kilómetros de Cabo Corrientes, Jalisco, y 175 km al oeste-noroeste de Manzanillo, Colima.

Tras cambiar su trayectoria se tiene previsto que el huracán “Simón” mantenga su trayectoria hacia las costas del estado de Sinaloa, donde podría impactar el miércoles.

El huracán “Simón” se desplaza hacia noroeste a una velocidad de 7 km/h, con vientos sostenidos de 205 km/h y rachas de 250 km/h.

Por su parte, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) prevé que el ciclón siga debilitándose, pero eso no evitará que “Simón” sea un huracán fuerte.

Durante el lunes y martes se alejará de las costas del Pacífico para adentrarse al mar, aunque se pronostican lluvias para Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa.

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