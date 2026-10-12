Pakistán activa estado de emergencia en provincia encabezada por el partido opositor

El gobierno federal de Pakistán declaró el domingo el estado de emergencia en una provincia gobernada por el partido del encarcelado ex primer ministro Imran Khan, acusándolo de no hacer lo suficiente contra el terrorismo.

El presidente Asif Ali Zardari declaró el estado de emergencia en la provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa, fronteriza con Afganistán, y suspendió su gobierno encabezado por el partido de Khan— justo antes de una marcha prevista hacia Islamabad por parte de simpatizantes que exigen la liberación de Khan.

El anuncio de Zardari se produjo horas después de que la oficina del primer ministro, Shehbaz Sharif, informara que el gabinete federal había recomendado el gobierno de emergencia, al acusar al gobierno provincial de una “abandono intencional de la lucha contra el terrorismo”.

Las medidas colocan a la provincia bajo la autoridad de un gobernador designado que representa al gobierno federal.

Khan es el principal rival político de Sharif y está encarcelado desde 2023 por cargos de corrupción y otras acusaciones que él y su partido consideran de motivación política. Pese a su encarcelamiento, conserva una base de apoyo considerable y apasionada, lo que lo mantiene en el centro del turbulento panorama político de Pakistán.

Por qué el gobierno federal impuso el gobierno de emergencia

El ministro del Interior Mohsin Naqvi acusó al gobierno provincial de descuidar los esfuerzos antiterroristas mientras se centraba en asegurar la liberación de Khan.

Naqvi denunció que los retrasos en la toma de decisiones y la mala coordinación entre Islamabad y el gobierno provincial habían permitido que los milicianos ganaran terreno, lo que motivó la decisión de imponer el estado de emergencia en la provincia. El ministro de Justicia, Azam Nazeer Tarar, declaró que la violencia en la provincia había aumentado un 196% en los últimos años.

El ministro de Información Attaúla Tarar anunció un consejo asesor de 11 miembros, que dirigirá los asuntos provinciales bajo el gobernador.

Acusó al gobierno de Khyber Pakhtunkhwa encabezado por el ministro principal, Sohail Afridi, de formar una “alianza impía” con milicianos. “No cumplir con las responsabilidades constitucionales es una cosa y empoderar a quienes martirizaron a ciudadanos inocentes y a fuerzas de seguridad y atacaron mezquitas es algo muy distinto”, señaló Tarar.

No se reportaron protestas contra la suspensión del gobierno. La policía detuvo durante la noche a varios simpatizantes del partido de Khan y las autoridades desplegaron policías adicionales y fuerzas de seguridad para evitar disturbios.

Los contenedores de mercancías colocados por la policía a lo largo de carreteras clave en Islamabad desde el mes pasado para bloquear posibles manifestaciones han alterado el tráfico y obligado a residentes de la capital y de la vecina Rawalpindi a tomar largos desvíos.

Partido de Imran Khan rechaza la imposición del estado de emergencia

El portavoz de Khan, Zulfiquar Bukhari, condenó la suspensión del gobierno provincial y la calificó de “golpe de Estado encubierto” . Sostuvo que el gobierno de Khyber Pakhtunkhwa era el único con un mandato popular genuino tras las elecciones parlamentarias de febrero de 2024, que el partido de Khan afirma que fueron amañadas.

“Ahora ese pequeño resto de democracia también ha desaparecido”, manifestó Bukhari en un comunicado.

Al referirse a las conversaciones recientes entre el partido de Khan y el gobierno federal, Bukhari acusó a los funcionarios de no tener intención de alcanzar un acuerdo. Señaló que los representantes del gobierno se habían centrado en el antiterrorismo, mientras que los representantes de Khan habían acudido a hablar sobre los derechos humanos básicos del líder encarcelado.

Las conversaciones entre el partido Pakistán-Terik-Insaf de Khan, o PTI, y el gobierno federal la semana pasada para posponer la marcha fracasaron.

Además de la liberación de Khan, su partido exigió su traslado a un hospital y permiso para que su familia lo visite. El gobierno de Sharif ha dicho que Khan goza de buena salud y recibe visitas familiares con regularidad, pero insiste en que los encuentros con el exlíder encarcelado no pueden utilizarse con fines políticos.

La marcha prevista por el PTI hacia Islamabad

El ministro principal Afridi instó el sábado a los simpatizantes a prepararse para marchar hacia Islamabad. Afridi lanzó la campaña de protesta la semana pasada, encabezando marchas por varios distritos de la provincia. Pero los manifestantes se dispersaron después de que el gobierno de Afridi fuera suspendido, según residentes. Dijeron que la vida se mantenía normal en toda la provincia, sin más protestas contra las medidas.

El gobierno de Sharif ha estado instando a Afridi desde el mes pasado a posponer la marcha, al citar un aumento de ataques de los talibanes paquistaníes en el noroeste. También ha acusado al partido de Khan de simpatizar con el grupo armado, también conocido como Terik-e-Talibán-Pakistán.

El partido de Khan afirmó que Afridi y sus exmiembros del gabinete habían sido detenidos.

El analista político Azeem Chaudhry dijo que las medidas de emergencia otorgaron al gobernador Faisal Karim Kundi las facultades del jefe del Ejecutivo provincial, apartando del poder al partido de Khan en la única provincia que gobernaba. Añadió que la asamblea provincial y el gabinete de Afridi también fueron suspendidos.

Pakistán ha registrado un aumento de la violencia armada en los últimos años, atribuida en gran medida al TTP, un grupo separado pero estrecho aliado de los talibanes afganos, que regresaron al poder en el vecino Afganistán en 2021. Islamabad ha acusado reiteradamente al gobierno talibán de Afganistán de brindar refugio a milicianos del TTP, una acusación que Kabul niega.