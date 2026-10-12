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Extienden cierre de aeropuertos de Puerto Vallarta y Manzanillo por huracán ‘Simon’

El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) Aeroportuario del Pacífico (GAP) informó que se extendieron los periodos de cierre para todo tipo de operaciones en los aeropuertos internacionales de Puerto Vallarta y Manzanillo, conforme a las actualizaciones de los avisos aeronáuticos oficiales (NOTAM).

En Puerto Vallarta, el cierre se prolongará hasta las 08:00 horas del martes 13 de octubre de 2026; mientras que en Manzanillo se extenderá hasta las 08:00 horas del lunes 12 de este mes. Ambos horarios corresponden a la hora local.

De acuerdo con un comunicado, la extensión responde a las condiciones meteorológicas asociadas al huracán ‘Simon’ y al lento desplazamiento del fenómeno.

La reanudación de operaciones en ambos aeropuertos dependerá de que existan condiciones meteorológicas y operativas seguras, conforme a la evaluación realizada en coordinación con las autoridades competentes.

El GAP señaló que cualquier modificación a los horarios previstos de reapertura se informará a través de los canales oficiales.

El grupo aeroportuario recomendó a los pasajeros contactar directamente con su aerolínea para conocer el estatus de cada vuelo y las alternativas disponibles para modificar su itinerario.

Con información de López-Dóriga Digital 

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