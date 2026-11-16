El Gobierno federal sancionó a Martín Borrego, exfuncionario que se casó en el Museo Nacional de Arte (Munal).

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó sanciones contra 82 servidores públicos, una persona particular y una empresa por faltas graves.

Entre los funcionarios sancionados destaca Martín Borrego, quien “aprovechándose de su puesto solicitó autorización para realizar un evento de carácter oficial en el Salón de Recepciones del Munal, pero en realidad lo utilizó para celebrar un evento de carácter personal“.

Derivado de investigaciones, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa instruyó la inhabilitación del servidor público durante un año.

Funcionario usa el Munal para casarse

En octubre de 2024, Martín Borrego, entonces jefe de Oficina de la Secretarí

La polémica surgió por hacer pasar la boda como un evento oficial para la supuesta celebración de los 89 años de relaciones diplomáticas entre México y Rumania.

Tras conocerse lo ocurrido, dos meses después, Borrego Llorente reconoció que solicitar el Munal para un evento personal mediante un correo institucional “fue impropio”.

Aclaró también que la boda fue cubierta con recursos personales, “sin dolo ni quebranto alguno al erario”.

Finalmente, Martín Borrego renunció a su entonces cargo, coordinador de Contacto con la Ciudadanía de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Con información de López-Dóriga Digital