Santos Blanco, CRM, Serein de Juárez, EGM y Niupi conquistan los títulos de la quinta edición del torneo binacional, que reunió a equipos de México y Estados Unidos

Chihuahua.- Entre emocionantes finales, definiciones por penales y una gran celebración deportiva, la Copa Chihuahua CIMA 2026 coronó a sus nuevos campeones en las categorías 2013, 2015 y 2017. Santos Blanco destacó al conquistar dos títulos del Torneo A, mientras que CRM, Serein de Ciudad Juárez, EGM y Niupi también levantaron sus respectivos trofeos, durante la jornada de clausura celebrada en el Polideportivo Luis H. Álvarez de la capital chihuahuense.

Tras concluir los últimos encuentros, jugadores, entrenadores, padres de familia, autoridades y patrocinadores se reunieron en la ceremonia de premiación, donde se reconoció el esfuerzo de los pequeños futbolistas que participaron en esta quinta edición. La celebración marcó el cierre de cuatro días de competencia binacional, en los que equipos de Chihuahua, otras entidades de México y Estados Unidos disputaron los campeonatos de sus respectivas divisiones.

Durante la ceremonia, Arturo Chretín, integrante del comité organizador, agradeció el respaldo de los patrocinadores y reconoció la entrega de los participantes, así como el acompañamiento de sus familias. “Agradecemos a los niños y niñas por darlo todo, son unos campeones. A los padres de familia les agradecemos por enseñarles a competir con respeto. Los esperamos en la próxima edición, del 12 al 15 de noviembre de 2027”, expresó ante los asistentes.

En la categoría 2013, Santos Blanco se proclamó campeón del Torneo A después de superar a Club Independiente Blanco en una emocionante tanda de penales, resultado que le permitió adjudicarse el premio de 80 mil pesos, mientras que el subcampeón recibió 20 mil pesos. Por su parte, CRM conquistó el título del Torneo B al imponerse también desde los once pasos a Olague FC, asegurando una premiación de 12 mil 500 pesos.

La categoría 2015 también tuvo como protagonista a Santos Blanco, que consiguió su segundo campeonato del Torneo A tras derrotar por marcador de 2-1 a Club Independiente Blanco. Mientras tanto, en la final del Torneo B, Serein de Ciudad Juárez logró quedarse con el título al vencer por la mínima diferencia de 1-0 a Santos Verde, en un encuentro que se mantuvo cerrado hasta el silbatazo final.

En la categoría 2017, EGM se quedó con el campeonato del Torneo A luego de superar 2-0 a Club Independiente Negro, coronando su participación con una victoria en el encuentro decisivo. Por otro lado, Niupi de Ciudad Juárez celebró la conquista del Torneo B después de imponerse 1-0 a Santos Blanco, sumando un nuevo título para el fútbol infantil fronterizo.

Además de los campeonatos por equipos, la organización reconoció a los máximos goleadores de la Copa Chihuahua CIMA 2026. En la categoría 2013, el galardón correspondió a Ángel Daniel Vargas, de Halcones de Galeana; en la 2015, el reconocimiento fue para José Carlos Salazar, de Questra; mientras que Ian Roberto Portillo, de Niupi, terminó como máximo anotador de la categoría 2017.

Los premios al Jugador Más Valioso (MVP) fueron entregados a Leonardo Venegas, de Santos Blanco, en la categoría 2013; Uziel Olivas, de Santos, en la 2015; y Aldair Mota, de Niupi, en la 2017. Los tres futbolistas recibieron el reconocimiento por sus actuaciones durante el certamen, en el que contribuyeron al desempeño de sus respectivos conjuntos.

En el apartado de mejores defensivas, Santos Blanco obtuvo la distinción en la categoría 2013, mientras que en la 2015 el reconocimiento fue compartido por Santos Blanco y Club Independiente Blanco. Por su parte, Niupi recibió el galardón correspondiente a la categoría 2017, después de destacar por su solidez defensiva a lo largo de la competencia.

Con la coronación de sus nuevos monarcas, la Copa Chihuahua CIMA 2026 concluyó una edición que fortaleció su presencia dentro del fútbol infantil binacional, gracias al impulso de Teddy Martínez, director de CIMA, y al respaldo del Municipio de Chihuahua, el Gobierno del Estado, Chihuahua Capital, ESJ, Factor Global y Grupo CR3. La competencia cerró sus actividades con la mirada puesta en 2027, cuando buscará reunir nuevamente a equipos de México y Estados Unidos en una celebración del talento y la formación deportiva.