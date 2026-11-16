Al corte del 12 de noviembre, se han realizado 103 recorridos preventivos, 268 inspecciones vehiculares y 299 entrevistas en 10 municipios de la entidad.

Como resultado del Operativo Cosecha de Alto Valor, implementado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) para reforzar la seguridad durante la temporada de cosecha y comercialización de nuez, al 12 de noviembre se reportan 10 personas detenidas, cinco vehículos asegurados y más de 596 kilogramos de nuez inspeccionada.

Entre los resultados operativos se encuentra el aseguramiento de cuatro vehículos presuntamente utilizados en la comisión de delitos, así como una unidad de procedencia extranjera.

También se aseguró un arma corta, 80 kilogramos de nuez y distintas cantidades de sustancias con características similares a narcóticos: 223 gramos de presunta marihuana, 53 gramos de presunto cristal y 23 gramos de una sustancia con características similares a la cocaína.

En materia de prevención y vigilancia, el personal desplegado ha realizado 103 recorridos preventivos, instalado dos puestos de control, inspeccionado 268 vehículos y efectuado 299 entrevistas. Además, se han revisado 208 guías relacionadas con el traslado de mercancía.

Como parte del componente tecnológico y de vigilancia aérea, se reporta un despliegue en helicóptero, 27 sobrevuelos con dron y 114 patrullajes virtuales. Estas acciones han permitido revisar un total de 569 mil 63 kilogramos de nuez, como parte de las labores de supervisión y prevención durante la temporada.

El operativo mantiene cobertura en los municipios de Buenaventura, Camargo, Galeana, Jiménez, Juárez, Meoqui, Rosales, San Francisco de Conchos, Saucillo y Delicias.

El Secretario de Seguridad Pública, Luis Aguirre, reafirmó que la Policía del Estado mantiene estas acciones para prevenir robos, detectar posibles irregularidades en el traslado y comercialización de nuez, así como brindar mayor seguridad a productores, trabajadores y transportistas durante uno de los periodos de mayor actividad agrícola en la región centro-sur del estado.