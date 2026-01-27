San Darnold “calló muchas bocas”, reconoce el head coach de los Seahawks

Incluso mientras Sam Darnold ayudaba a los Seattle Seahawks a ganar un récord de 14 partidos en la temporada regular, camino a obtener el sembrado N° 1 en la Conferencia Nacional, persistían las dudas sobre su capacidad para los partidos importantes y si podría evitar cometer errores costosos. Ya no hay dudas.

En el partido más importante de sus ocho años de carrera en la NFL, Sam Darnold respondió a esas preguntas de forma contundente, lanzando tres pases de touchdown sin pérdidas de balón para impulsar a Seattle a una victoria de 31-27 sobre Los Angeles Rams en el Juego por el Campeonato de la NFC el domingo por la noche en el Lumen Field.

Sam Darnold puede ganar partidos importantes, a pesar de no estar al 100 por ciento y en una noche en la que la defensiva de élite de Seattle no tuvo su mejor desempeño. El mariscal de campo ha llevado a su equipo al partido más importante de todos, ya que los Seahawks se enfrentarán a los New England Patriots en el Super Bowl LX el 8 de febrero en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California.

“No se puede hablar del partido sin hablar de nuestro mariscal de campo”, declaró el entrenador de los Seahawks, Mike Macdonald. “Calló muchas bocas esta noche, así que estoy muy feliz por él”.

Sam Darnold jugó su segundo partido consecutivo con una lesión en el oblicuo izquierdo que sufrió en un entrenamiento el 15 de enero. Cuando los Seahawks vencieron 41-6 a los San Francisco 49ers en la Ronda Divisional dos días después, solo tuvo que intentar 17 pases antes de ser sustituido a falta de unos nueve minutos para el final, con el partido prácticamente decidido.

Los Seahawks necesitaron mucho más de Sam Darnold el domingo por la noche contra una defensiva de los Rams que ha sido su némesis, y el mariscal de campo de los Seahawks, seleccionado para el Pro Bowl, cumplió. Completó 25 de 36 intentos para 346 yardas, jugando de forma agresiva sin poner el balón en peligro. Lleva tres partidos consecutivos sin pérdidas de balón.