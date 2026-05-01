Salvan a hombre de la muerte en colonia Obrera

Durante la mañana de este viernes, agentes municipales detectaron que en vía pública había un hombre tirado inconsciente. Al revisarlo se percataron que estaba a punto de morir por sobredosis por lo que de inmediato se le dieron los primero auxilios.

Gracias a la policía y paramédicos el hombre se salvó de la muerte. La atención fue sobre avenida Pacheco y Nicolás Bravo en la colonia Obrera.

Cabe mencionar que minutos antes en otro sector de la capital fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre fallecido por posible sobredosis de acuerdo con la escena que se encontró.