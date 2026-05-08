Rafa Loera lidera preferencias del PAN para la alcaldía de Chihuahua: Vernier

A medida que se acerca el proceso electoral de 2027, el panorama político en la capital del estado comienza a definirse. Según el más reciente estudio de la casa encuestadora _*Vernier*_, Rafa Loera se posiciona actualmente como el perfil favorito para encabezar la candidatura del Partido Acción Nacional (PAN) a la alcaldía.

El ejercicio estadístico revela que, al consultar a los simpatizantes panistas sobre su candidato ideal para la alcaldía, Loera Talamantes lidera las preferencias con un 27.4%. La contienda interna se percibe competitiva, ya que es seguido por “Manque” María Angélica Granados con el 23.2% y Santiago de la Peña Grajeda con el 21.6%.

Asimismo, el estudio reporta que un 19.1% de los encuestados afines a este instituto político aún no ha definido su preferencia.

La medición al interior del PAN adquiere una relevancia estratégica debido a que el partido se perfila como el gran favorito para retener el gobierno municipal.

Según los datos de Vernier, ante la pregunta: “¿Por qué partido votarían en 2027 para la Alcaldía de Chihuahua?”, el PAN domina ampliamente la intención de voto con un 48.4%. Su competidor más cercano es MORENA, que registra un 31.2%, seguido por el PRI con 7.6%, Movimiento Ciudadano con 2.9%, el PT con 1.8% y el PVEM con 0.9%.

*El escenario en la oposición*

En lo que respecta a las fuerzas opositoras, el sondeo detalla que en MORENA la delantera la lleva Brenda Ríos con el 37.6% de las simpatías, seguida por Marco Quezada con un 29.8% y Miguel Riggs con un 8.2%, manteniendo un margen de 21.2% de ciudadanos indecisos.

Por su parte, el PRI atraviesa un escenario de marcada incertidumbre, toda vez que el 42.5% de sus simpatizantes encuestados aún no elige a un favorito. Entre quienes ya han tomado una postura, Alex Domínguez encabeza la lista con un 16.1%, seguido de Rosy Carmona con 14.2% y Omar Bazán con un 8.7%.

El estudio titulado “Presidencia Municipal Chihuahua 2027” ofrece una primera radiografía sólida sobre el clima electoral que impera en la capital. Para garantizar el rigor de los resultados, se levantaron 6,500 encuestas bajo una metodología probabilística tipo CAPI, contando con un margen de error del +/- 4.2%.

*Sobre Vernier*

Vernier es una empresa que inicia operaciones en este 2026 con el respaldo de especialistas con años de experiencia en el ramo. Nace con el objetivo de medir el pulso de la población a través de objetos de estudio de carácter político y social.