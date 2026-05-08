Descarta Jael Argüelles favoritismo de Ariadna Montiel para obtener candidatura a diputada federal: “será por méritos y encuesta”

Ante la llegada de Ariadna Montiel a la dirigencia nacional de Morena, la diputada local Jael Argüelles, quien recientemente se destapó para buscar la candidatura de la 4T a diputada federal por el Distrito 3, descartó que la exsecretaria del Bienestar la beneficie para obtenerla, a pesar de estar dentro de su grupo político.

“Cuando se tienen luchas en común, siempre las personas nos tendemos a agrupar políticamente, así que yo veo en la nueva dirigente nacional del partido Morena, a una persona convencida de los ideales y del arraigo de los principios, así que favorecer a una persona creo que iría en contra de eso”, argumentó Argüelles.

La legisladora juarense añadió que “todos tenemos que someternos al proceso de la encuesta, de mostrarle a la gente a través del trabajo, porque podemos ser una buena opción y también a través de una trayectoria limpia, a través de convencer en las calles a las personas”.

“Así que desde luego que no, no creo que me vaya a beneficiar personalmente. Y creo que es un trabajo de conciencia que tenemos que hacer todos, el llegar hasta donde lleguemos por nuestros propios méritos”, expresó la diputada Jael Argüelles.