Xóchitl Contreras reconoce a Gobernadora Maru Campos por cumplir su compromiso con las familias de Valle del Sol

Como resultado del compromiso del Gobierno del Estado con la educación y el desarrollo de la niñez y juventud juarense, la diputada Xóchitl Contreras participó en la entrega de infraestructura de la Escuela Secundaria Federal No. 22, ubicada en la zona de Valle del Sol, dentro del Distrito 5.

Esta obra representa un compromiso cumplido por parte de la gobernadora Maru Campos, quien ha mantenido como prioridad el fortalecimiento de espacios educativos dignos y funcionales para las familias chihuahuenses.

Con la entrega total de esta secundaria, cientos de estudiantes de esta zona podrán contar con una institución más cercana a sus hogares, facilitando el acceso a la educación y brindando mayor tranquilidad a madres y padres de familia que durante años esperaron infraestructura educativa en esta área de crecimiento habitacional.

La nueva escuela beneficiará directamente a jóvenes de colonias cercanas al sector Valle del Sol y zonas aledañas dentro del Distrito 5, permitiendo que más estudiantes continúen su formación académica en instalaciones adecuadas y con mejores condiciones.

Durante la entrega, la diputada destacó que invertir en educación es apostar por el futuro de Ciudad Juárez. “Cada escuela que se construye, cada espacio digno que se entrega, representa una oportunidad más para nuestras niñas, niños y jóvenes. Este es el tipo de resultados que las familias esperan y merecen”, expresó.

Asimismo, reconoció el trabajo de la gobernadora Maru Campos por cumplir compromisos concretos con Juárez, impulsando obras que generan bienestar real y atienden necesidades prioritarias de la ciudadanía.

Xóchitl Contreras reiteró que continuará trabajando desde el Congreso del Estado para gestionar más infraestructura, recursos y proyectos que mejoren la calidad de vida de las familias juarenses.

“Seguiremos trabajando por un mejor Juárez, escuchando a la gente y dando resultados que verdaderamente impacten en la vida de nuestras familias”, concluyó.