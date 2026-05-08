SADER sigue insensible con ganaderos por gusano barrenador; “somos los rehenes de esto”: UGRCH

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCH) Álvaro Bustillos Fuentes, dio a conocer que tras la salida de Julio Berdegué Sacristán de la Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural (SADER), asegura que se seguirán con señalamientos hasta que se dé un control contra el gusano barrenador.

“No tengo mucho que comentar, ustedes saben la relación con la SADER les molestan nuestras criticas se vuelven insensibles y nosotros llevamos siempre de manera proactiva soluciones a la mesa, si eso les molesta pues ni modo”, comentó.

Aseguró que están abiertos a platicar con la secretaría nueva por el bien de Chihuahua, por lo cual piden empatía con el gremio ya que hay una insensibilidad en los protocolos de sanidad para el ganado.

“Ni modo que paremos la comercialización del ganado no es una peste es una infección, es un tema que se soluciona y se cura, nosotros, somos los rehenes en todo esto”, puntualizó.

Cabe destacar que el líder ganadero espera una reunión pronta con la nueva secretaria de SADER, Columba López Gutiérrez para hablar sobre el tema.