Trasladan al “Señor de la V” y a 2 internos más a reclusorios federales

Durante esta mañana, se generó un operativo de traslado aéreo de tres Personas Privadas de la Libertad (PPL) por parte de la Dirección de Coordinación de Seguridad y Custodia Penitenciaria de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en coordinación entre distintos centros penitenciarios del estado y autoridades federales.

Se trata de Salvador Humberto S. V., quien se encontraba en el Cereso No 1 en Chihuahua Capital, así como de Manuel G. M., y Angel Ignacio R. A., con ficha de ingreso en el Cereso No 3 en Ciudad Juárez.

Las traslados fueron de manera aérea hacia Centros Federales de Reinserción Social.

El operativo se desarrolló bajo medidas de seguridad establecidas, y sin ningún inconveniente gracias a la estrategia implementada por personal penitenciario y operativo de la Secretaría.

Con estas acciones, refrendamos nuestro compromiso de mantener el orden y fortalecer la seguridad penitenciaria en el estado, actuando con firmeza, coordinación y estrategia para seguir garantizando la paz y la seguridad de las familias chihuahuenses.