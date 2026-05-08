PRI Chihuahua condena uso político de consulados y embajadas mexicanas

El Presidente Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chihuahua y Diputado Federal, Álex Domínguez, expresó su respaldo al posicionamiento nacional del PRI en contra del uso político de la red consular mexicana y de la designación de perfiles señalados por corrupción y presuntos vínculos con grupos criminales para representar a México en el extranjero.

El legislador priista señaló que la política exterior mexicana no puede convertirse en refugio de intereses partidistas ni en premio político para personajes cuestionados, ya que ello afecta la imagen internacional del país y vulnera la confianza de millones de mexicanos que viven fuera del territorio nacional.

“México necesita representantes diplomáticos preparados, con ética, trayectoria y compromiso con el país, no perfiles improvisados ni personajes ligados a escándalos de corrupción o señalamientos públicos”, afirmó Álex Domínguez.

El dirigente estatal del PRI advirtió que Morena ha debilitado la institucionalidad del Servicio Exterior Mexicano al privilegiar la lealtad política por encima de la experiencia y la capacidad profesional, generando un grave deterioro en la representación internacional de México.

Asimismo, consideró preocupante que los consulados y embajadas sean utilizados como espacios para proteger o reciclar cuadros políticos cercanos al oficialismo, mientras el país enfrenta una profunda crisis de inseguridad, división y pérdida de confianza internacional.

El congresista sostuvo que el PRI mantendrá una postura firme en defensa de las instituciones, la legalidad y la dignidad de la representación diplomática mexicana, respaldando las acciones legales y políticas necesarias para evitar que la red consular sea utilizada con fines partidistas.

“El país merece un gobierno que dé resultados y representantes que honren a México ante el mundo. No vamos a guardar silencio frente al deterioro institucional que Morena y la 4T ha provocado”, concluyó.